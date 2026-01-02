Brandweer deze jaarwisseling overspoeld met meldingen

De brandweer in Nederland kreeg tijdens de afgelopen jaarwisseling 4286 meldingen van brandweerincidenten. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (4106) en twee jaar geleden (3680).

De belasting op de meldkamer was groot. De brandweer rukte voornamelijk uit voor afval en containerbranden en autobranden, maar ook voor een aantal zeer grote branden. Hoewel het sfeerbeeld per regio verschilt, werd de brandweer in meerdere plaatsen gehinderd in het werk en geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland, gebaseerd op meldkamerdata en informatie van de 25 veiligheidsregio’s.



‘De veiligheidsregio’s hebben deze jaarwisseling weer alles uit de kast getrokken om hulp te verlenen en branden te blussen’, zegt voorzitter Jolanda Trijselaar van Brandweer Nederland. ‘Er is door een goede voorbereiding, strakke coördinatie en inspanning op alle fronten weer een immense klus geklaard. Gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten bereiden zich goed voor op verschillende scenario’s. Grote en kleine branden zijn geblust, maar de zorgen die wij vooraf hadden, zijn wederom bevestigd. De inzet van de brandweer en andere hulpdiensten is buitenproportioneel. Ook dit jaar hebben we te maken gehad met agressie tegen onze mensen, zijn we belaagd en is met vuurwerk en ander materieel naar de brandweer gegooid.

We willen dat onze brandweermannen en brandweervrouwen – beroeps en vrijwilligers – veilig uitrukken om te helpen, maar willen ook dat ze weer veilig thuiskomen. En daar is helaas steeds meer voor nodig, zoals assistentie van de politie en soms zelfs de ME. Dit moet stoppen, onze mensen zijn er om te helpen, niet om doelwit van geweld te zijn.’