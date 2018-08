Dodental brugramp Italiaanse Genua loopt op naar de 37

Het aantal mensen dat is overleden nadat gisteren in het Italiaanse Genua een deel van een brug instortte, is opgelopen tot 37. Onder de doden zijn drie kinderen van 8, 12 en 13 jaar, zo heeft minister Salvini van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

De politie heeft aangegeven geen mensen meer te vermissen, toch gaan de reddingswerkers voorlopig door met het zoeken naar mogelijke slachtoffers.

Inmiddels is de schuldvraag losgebarsten. Volgens lokale media was de brug in slechte conditie en werd er continu aan gesleuteld. Ministers en justitie wijzen intussen naar de commerciële wegbeheerder, omdat die verantwoordelijk zou zijn voor de ramp. Het gaat om het bedrijf Autostrade per l'Italia, de beheerder van de tolbrug. Het bedrijf dat meerdere wegen in Europa in beheer heeft, heeft in een schriftelijke verklaring condoleances betuigt aan de nabestaanden van de slachtoffers.

De brugdelen die nog wel overeind staan zullen worden gesloopt omdat de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. Zo'n 440 omwonenden hebben daarom in aller ijl hun huis moeten verlaten. Verder wordt er druk overlegt hoe het drukke verkeer vanaf nu door de stad zal worden geloosd.