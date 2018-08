Ruim 400 kilo coke onderschept door marine

Het Nederlandse patrouilleschip Zr. Ms. Friesland heeft in samenwerking met de Kustwacht van Sint Maarten, 406 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde al vorige week donderdag tijdens een patrouille in de Caribische Zee', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag. 'De drugs zijn vandaag vernietigd', aldus het ministerie.

Opvallend

Zr. Ms. Friesland vaart momenteel als stationsschip in het Caribisch Gebied. Tijdens een reguliere nachtelijke patrouille kwam het schip een verdachte boot, varend onder Venezolaanse vlag, op het spoor. Het vaartuig viel op door een afwijkende positie en vaargedrag.

NH90

De maritieme NH90-helikopter, die momenteel aan boord van Zr. Ms. Friesland is geëmbarkeerd, zag via de sensoren het verdachte vaartuig als eerste. Nadat de Friesland het contact enkele uren had geschaduwd steeg de NH90 op om het nader te onderzoeken. Hierop veranderde de boot van koers. Zr.Ms. Friesland is er vervolgens op afgegaan. De bemanning van de verdachte boot gooide daarop direct een aantal pakketten in het water.

Zeer snelle onderscheppingsboot

Die zijn door één snelle FRISC-onderscheppingsboot van Zr.Ms. Friesland uit het water gehaald en naar het marineschap gebracht. Na een controle bleek het te gaan om meer dan 400 kilo cocaïne.

Teamwerk

De commandant van Zr. Ms. Friesland, kapitein-luitenant-ter-zee Nicole Kuipers, is positief over de geslaagde actie: 'De onderschepping was uitstekend teamwerk tussen de bemanning van de Friesland, de NH90 en de leden van de Kustwacht van Sint Maarten die momenteel aan boord van het schip zijn geëmbarkeerd.'

Stationsschip

Zr. Ms. Friesland is een Oceangoing Patrol Vessel van de Koninklijke Marine. Het schip blijft tot eind november in het Caribisch gebied. Behalve drugsbestrijdingsoperaties, is het schip ook paraat voor reddingsoperaties en humanitaire noodhulp.