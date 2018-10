Wilde staking bij bagage-afhandelaar op luchthaven Zaventem

Er is donderdag in de namiddag rond 17.30 uur op de luchthaven van Zeventem (Brussels Airport) een staking uitgebroken onder personeel van de bagage-afdeling.

Het personeel en de vakbonden voeren actie omdat ze de 'loze beloftes van de directie beu zijn'. Dit meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het personeel van bagage-afhandelaar Aviapartner klaagt over onderbezetting en er zou sprake zijn 'van compleet gebrek aan sociaal overleg'.

Door de staking moesten honderden passagier meer dan 1,5 uur op hun bagage wachten. Veel vluchten zijn vertraagd en al zeker 25 vluchten zijn afgelast, zo meldt de krant. Dat de 25 vliegtuigen niet konden opstijgen, komt doordat het personeel dat de zogenoemde pushbacks bestuurt, de wagentjes die de vliegtuigen achteruitduwen om naar de startbaan te taxiën, staakt nu ook.nu ook staakt. Volgens de Vlaamse omroep VRT kan het nog wel even duren voordt het personeel het werk weer hervat. Aviapartner handelt onder meer de toestellen van RyanAir en TUI-fly af. Het is extra druk op de luchthaven omdat de herfstvakantie net is begonnen.

De andere begageafhandelaar die actief is op Zaventem, Suissport, werkt wel. Wie met een luchtvaartmaatschappij vliegt die met Suissport werkt, heeft geluk. Zo wordt Brussels Airlines, de grootste klant van de luchthaven en van Swissport, bijna niet getroffen door de staking op Zaventem.