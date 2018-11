Vijf regeringsleden dienen ontslag in na voorlopige Brexitdeal May

'Ontwerpakkoord'

Theresa May verdedigt op dit moment het voorlopige akkoord in het Lagerhuis. Daarbij heeft zij aangegeven dat het door de regering goedgekeurde akkoord niet de uiteindelijke Brexitdeal is maar slechts een ontwerpakkoord.

Nog onderhandeld

Volgens May brengt het voorlopige akkoord Groot-Brittannië wel dicht bij een uiteindelijk akkoord. Er zal volgens May nog druk onderhandeld worden voor de Europese top op 25 november om tot een 'volledig kader voor de toekomst'.