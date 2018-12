Brand in Duitse kerncentrale toch in nucleair gedeelte

De brand die heeft gewoed bij de kerncentrale in het Duitse Lingen heeft afgelopen donderdag toch in een van het terrein geweest. Dit meldt een woordvoerder van de kerncentrale aan de NDR.

Het zou volgens de woordvoerder op een misverstand berusten dat de brand in een niet nucleair gedeelte van het terrein zou hebben gewoed. De brand brak uit in een laboratorium waar men de kwaliteit van het aangeleverde uranium controleert. De radioactieve straling is volgens de woordvoerder in dit gedeelte minimaal.

De werkzaamheden in het laboratorium zijn na de brand stilgelegd. De overheid doet onderzoek naar de toedracht van de brand.