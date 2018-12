Paus roept op tot minder hebzucht en meer eenvoud

Broeders en zusters in nood

Tijdens de viering van de Nachtmis op kerstavond in de Sint-Pietersbasiliek, zei paus Franciscus dat de geboorte van Jezus in een kribbe ons leert onze levens te delen met onze broeders en zusters in nood.

'Delen en geven'

De paus zei dat Jezus ons leert ons leven op een nieuwe manier te leven: 'niet door te verslinden en te hamsteren, maar door te delen en te geven.' We voeden ons met Jezus, het brood des levens, en worden herboren in liefde, het doorbreken van de vicieuze cirkel van graaien en hebzucht.

Hebzuchtig en vraatzuchtig

In de Bijbel staat, zo zei de paus, was de oorspronkelijke zonde van de mensheid om verboden voedsel (appel red.) te nemen en te eten. 'De mens werd hebzuchtig en vraatzuchtig.' Zelfs vandaag, zo zei hij, eten een paar mensen vaak heerlijke maaltijden, terwijl vele anderen het zelfs zonder voldoende brood moeten doen om te kunnen overleven.

In ons hart

Als we God in onze harten verwelkomen en Hem toestaan daar te wonen, zei hij, verandert de geschiedenis. 'Op het moment dat Jezus in ons hart woont, is het middelpunt van het leven niet langer ons roofzuchtige en egoïstische ego, maar Jezus die geboren is en leeft voor liefde.'