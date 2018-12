Nederland verzoekt Duitsland tot overlevering van terreurverdachte

Justitie in Rotterdam heeft de Duitse justitie gevraag om de overlevering van één van de terrorismeverdachten gevraagd. Een van de vijf verdachten werd zaterdag door de Duitse politie in de stad Mainz opgepakt.

Volgens het AD woont de verdachte in Rotterdam, maar was ten tijden van de aanhouding in Duitsland. Hoe snel de verdachte naar Nederland komt hangt af van zijn medewerking.

De vijf mannen zijn aangehouden omdat zij worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. De vier in Nederland aangehouden verdachten zijn zaterdag uitgebreid gehoord. Ook vandaag zullen zijn ondervraagd worden.