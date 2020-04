'Antiparasitaire medicijn Ivermectine doodt SARS-CoV-2 cellen binnen 48 uur'

Laboratoriumexperimenten in Australië hebben aangetoond dat het antiparasitaire medicijn, Ivermectine, SARS-CoV-2 cellen binnen 48 uur elimineert. Dit hebben wetenschappers van de Monash University in Melbourne bekendgemaakt.

Effectief

'Hoewel nu in de laboratoriumomgeving is aangetoond dat het medicijn, dat op dit moment wereldwijd al beschikbaar is, effectief is tegen het nieuwe coronavirus COVID-19, kan Ivermectine bij mensen niet zomaar worden gebruikt', zo zegt Dr. Kylie Wagstaff van het Monash Biomedicine Discovery Institute, die het onderzoek leidde. 'Eerst zullen en er verdere tests en klinische proeven moeiten worden afgerond om de werkzaamheid van het geneesmiddel vast te stellen op doseringniveaus die veilig zijn voor toediening bij de mens', stelt Wagstaff.

Worminfecties

In het geneesmiddel Ivermectine zit de werkzame stof anthelminthica die op dit moment als medicijn wel al voor mensen wordt gebruikt bij een specifiek type worminfectie waarbij de wormen zich voornamelijk in het darmkanaal van de mens bevinden, bij schurft en bij hoofdluis.

Meerdere virussen

Ivermectine is een door de Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd antiparasitair medicijn waarvan ook is aangetoond dat het in een laboratorium in een reageerbuis effectief is tegen een breed scala aan virussen, waaronder het HIV-, Dengue-, Influenza- en Zika-virus.

Financiering

'Het mogelijke gebruik van Ivermectine voor mensen om COVID-19 te bestrijden is dus nog niet voldoende bewezen en hangt af van de financiering om het onderzoek naar de volgende fase te brengen', aldus Monash-wetenschapper Wagstaff.