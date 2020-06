13-jarige gewond bij steekincident Zuidplein

Een 13-jarige jongen uit Rotterdam meldde zich zondagmiddag met een steekwond bij een ziekenhuis. Vermoedelijk is hij kort ervoor in winkelcentrum Zuidplein gestoken met een mes. De politie zoekt de vermoedelijk ook minderjarige betrokkenen en spreekt graag met getuigen.

Even voor 16:00 uur liep de jongen het ziekenhuis aan de Montessoriweg binnen. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling opgenomen. Kort ervoor zou hij zijn gestoken in winkelcentrum Zuidplein, waarbij vermoedelijk twee eveneens minderjarige jongens betrokken waren. Wat voorafging aan het steekincident wordt onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.