Auto in de sloot bij eenzijdig verkeersongeval

De bestuurder had bij een inhaalpoging de vangrail in de middenberm geraakt, verloor de macht over het stuur, ramde een de berm een hectometer paaltje en kwam in de sloot tot stilstand. Medeweggebruikers stopte maar de man kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot geborgen en afgevoerd. De rechter rijstrook was korte tijd afgesloten voor het overige verkeer.