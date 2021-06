Gewonde bij aanrijding in Boxtel

Donderdag rond 19.45 uur vond er op de kruising van de Ladonkseweg met de Kruisbroeksestraat in Boxtel een verkeersongeval met twee personenauto’s plaats. Een van beide voertuigen kwam op zijn kop terecht, de bestuurder van dat voertuig is ter controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.