Man uit doodsbedreigingen en wordt aangehouden

Een 39-jarige man uit Arnemuiden is zondagmiddag rond 14.30 uur, in zijn woonplaats, met verzet aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van doodsbedreigingen die hij uitte naar familieleden en van het plegen van vernielingen.

Getuigen belden de politie nadat de man had gedreigd om ernstig geweld te gebruiken tegen hen. Hij zou gedreigd hebben om iemand neer te schieten. Agenten in zogenoemde ‘zware vesten’ kwamen snel ter plaatse. Omdat de man niet luisterde naar de opdrachten die de politiemensen hem gaven, en er mogelijk sprake was dat hij een vuurwapen op zak zou hebben, is de man door de politie onder schot gehouden. Een hondengeleider haalde vervolgens zijn politiehond uit de auto en toen voldeed de verdachte wel aan de bevelen van de politie.

Hij werkte daarna nog altijd niet mee aan zijn aanhouding en is naar de grond gewerkt en daarna geboeid overgebracht naar een politiecellencomplex. Het geweld dat door de agenten is toegepast is gerapporteerd aan een hulpofficier van justitie. Er raakte niemand gewond.

De verdachte is in verzekering gesteld en zit nog vast in het politiecellencomplex. Hij mag een verklaring afleggen over hetgeen er zondag heeft plaatsgevonden. Ook de getuigen worden door de politie gehoord. Door de slachtoffers werd aangifte gedaan.