Meisje (16) gewond bij steekincident

De politie is woensdagavond een onderzoek gestart naar een steekincident waarbij een 16-jarig meisje gewond is geraakt. Rond half twaalf kwam er een melding van een vechtpartij aan de Meerweg.

Daar werd het slachtoffer gewond aangetroffen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar bleek dat ze steekwonden had. De politie is op zoek naar getuigen en betrokkenen bij dit incident. Donderdag is een 18-jarige man uit Tynaarlo als verdachte aangehouden. Nader onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest van dit incident.