Opvallend veel uithalers uit Nederland opgepakt in België

De Belgische politie heeft de afgelopen tijd opvallend veel zogenoemde ‘uithalers’ opgepakt in de haven van Antwerpen. Deze maand werden 25 personen aangehouden, waarvan er 22 de Nederlandse nationaliteit hebben.

De veelal jonge mannen worden ingezet om drugs uit containers te halen door in te breken op het terrein. Deze worden regelmatig betrapt en aangehouden en riskeren in België celstraffen tot vijf jaar. Volgens het AD staan de uithalers op de laagste trede van de ladder binnen een organisatie die zich bezighoudt met de handel in drugs.

Ook in de haven van Antwerpen worden regelmatig uithalers opgepakt. Alleen krijgen deze een boete van 95 euro als zij geen drugs bij zich hebben. Dit voor het betreden van het haventerrein.