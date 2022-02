Opnieuw kind overleden in waterput Marokko

Opnieuw is in Marokko een kind overleden toen hij in een waterput terecht is gekomen. Ging het vorige week nog om een 5-jarig jongetje Rayan, maandag trof het een 7-jarig kind.

De 7-jarige Khalid belandde afgelopen maandag rond 13.00 uur in een 40 meter diepe schacht terwijl hij aan het spelen was. Volgens lokale media zou hij verdronken zijn. Het kind leed aan het syndroom van Down. Hij was aan het spelen in de buurt van de put toen zijn ouders hem plots niet meer zagen. Zij deden uiteindelijk ook de macabere ontdekking. Het is opnieuw een schok voor het land.

De ouders van het slachtoffer gebruikten de put voor hun drinkwatervoorziening, Een autopsie moet nog uitwijzen hoe Khalid precies om het leven is gekomen.