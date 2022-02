Pride Amsterdam dit jaar mét 25e Canal Parade

“Afgelopen twee jaar hebben we ondanks alle beperkingen het meest optimale uit de Pride Amsterdam gehaald. Van TV-uitzendingen en kleine bijeenkomsten tot de grootste Pride Walk in jaren,” aldus directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz. “Maar het gemis van de botenparade en alles daaromheen is een feit. Daarom ben ik heel blij dat we toestemming hebben gekregen om het vergunningentraject op te starten voor een complete Pride-week. We maken nu een organisatorische inhaalsprint en zorgen er met alle partners voor dat de 25e editie van de Canal Parade onvergetelijk wordt.”

Door het verschuiven van de botenparade wordt 2022 een bijzonder jaar met drie jubileumedities; 25e botenparade, 10e Pride Walk en 5e Pride Park. Komende weken worden alle voorbereidingen verder uitgewerkt. Zo worden binnenkort onder meer het thema en de ambassadeurs bekend gemaakt. Op www.pride.amsterdam is altijd de laatste informatie te vinden.