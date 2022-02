RIVM houdt de radiologische situatie in Tsjernobyl in de gaten

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Oekraïne houden de experts van het RIVM de radiologische situatie in de gaten. Er zijn meldingen van verhoogde radioactiviteitsniveaus in het gebied rondom de beschadigde reactor in Tsjernobyl. Het RIVM houdt de situatie in de zogenaamde Chernobyl exclusion zone, een gebied van 30 km kilometer rondom de in 1986 beschadigde reactor in Tsjernobyl, in de gaten. Dit gebied is sindsdien beperkt toegankelijk om de bevolking te beschermen tegen hoge stralingsniveaus. De informatie is momenteel echter niet onafhankelijk te controleren, en ook is de mogelijke oorzaak van de verhoogde waarden onduidelijk.