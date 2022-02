Poetin zet nucleaire wapens op scherp na 'onvriendelijke' stappen van het Westen

Poetin heeft vandaag het Russische leger opdracht gegeven om de nucleaire eenheden in verhoogde staat van paraatheid te brengen. Dat melden persbureus AP en Reuters en andere media.

Poetin komt tot dit bizare besluit nadat NAVO-landen de afgelopen dagen "agressieve verklaringen" hebben afgegeven. Daarmee doelt Poetin onder andere op de velen financiële sancties die zijn inperium zijn ingesteld naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne.

De afschrikkingskrachten van Rusland omvatten verschillende strategische wapens, zowel nucleair als conventioneel, die zowel voor verdediging als aanval kunnen worden gebruikt.

Het bevel betekent dat Poetin de Russische kernwapens klaar maakt om te lanceren. Met deze dreiging komt een nucleaire oorlog dichter bij.

Wit Rusland vraagt Poetin in steun om haar oude kernwapens terug te geven

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko heeft zijn standpunt over kernwapens verduidelijkt door te zeggen dat als het Westen zijn arsenaal dicht bij de grenzen van zijn land verplaatst, Minsk buurland Rusland zal vragen om kernwapens naar Wit- Rusland te " teruggeven ".

'Sanctie SWIFT kan lijden tot derde wereld oorlog'

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko heeft het Westen gewaarschuwd voor het opleggen van strenge sancties tegen Moskou, en zei dat dergelijke maatregelen Rusland in een “ derde wereldoorlog” zouden kunnen duwen. ”

“ Nu wordt er veel gepraat tegen de bankensector. Gas, olie, SWIFT. Het is erger dan oorlog. Dit duwt Rusland in een derde wereldoorlog', zei Loekasjenko zondag, zoals geciteerd door lokale media. Hij voegde eraan toe dat een nucleair conflict het uiteindelijke resultaat zou kunnen zijn.

Wat zijn kernwapens?

Kernwapens zijn massavernietigingswapens die gebruikmaken van de energie die is opgeslagen in atoomkernen. In de kern van atomen liggen nucleaire stoffen zoals uranium en plutonium opgeslagen.

Door die kern te splijten en te fuseren komt enorm veel energie vrij: een kernexplosie. Zelfs kleine kernwapens zijn krachtiger dan ‘gewone’ bommen en raketten.

Bij zo’n explosie komen hitte, schokgolven en straling vrij. Gebouwen worden weggevaagd, mensen verbranden door de hitte of lopen levenslange aandoeningen op door de straling.