Passagiersvliegtuig neergestort China

In China is een passagiersvliegtuig neergestort in de provincie Guangxi, bij de stad Wuzhou. Tijdens de crash zouden er 123 passagiers en 9 medewerkers aan boord hebben gezeten.

Het toestel, een Boeing-737 van China Eastern, kwam neer in een onherbergzame plek dat voor hulpverleners moeilijk bereikbaar is. Een groot gedeelte van het berggebied staat in brand door het gecrashte toestel. In de omgeving van de crash is veel rook te zien. Omdat hulpverleners er met de hulpverleningsvoertuigen niet kunnen komen, zijn ze te voet verder de bergen in gegaan om hulp te kunnen verlenen.

Het is daarom onbekend of er mensen zijn die de ramp hebben overleeft.