D66-lid Frans van Drimmelen legt werkzaamheden neer

Frans van Drimmelen, prominent lid van D66 en werkzaam bij adviesbureau Dröge en Van Drimmelen, heeft zijn werkzaamheden voorlopig neergelegd. Dit laat men weten in een korte verklaring op de website van het adviesbureau.

Van Drimmelen raakte dit weekend opnieuw in opspraak na een publicatie in de Volkskrant. Hieruit zou blijken dat Van Drimmelen zich wel degelijk in het verleden schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Er is al een jaar een rapport in handen van de top van D66 waarin deze conclusie getrokken werd. Een deel van het rapport is door de top openbaar gemaakt, maar de conclusie niet. Een groot aantal leden van D66 willen nu openheid van zaken hebben. De top van D66 heeft gezegd opnieuw naar het rapport te kijken.