ACM stelt tarieven vast voor landelijk transport van gas in 2023

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven voor het transporteren van gas voor de landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services B.V. (GTS) voor het jaar 2023 vastgesteld. De tarieven stijgen in 2023 met gemiddeld 19%. De stijging van de landelijke transporttarieven hebben nauwelijks invloed op de energierekening van consumenten. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas maar een klein deel van de totale energierekening voor consumenten zijn is het effect op de totale energierekening voor consumenten minder dan 1%.

Netbeheerders hebben een monopolie op het transport van gas en elektriciteit. Door de tarieven voor netbeheerders jaarlijks vast te stellen zorgt de ACM er voor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig. Tegelijkertijd biedt het de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen. Hiermee draagt de ACM bij aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.



Om de transporttarieven te bepalen, bepaalt de ACM eerst de totale toegestane inkomsten voor GTS. De toegestane inkomsten stijgen door de hoge inflatie en de hoge energieprijzen met ongeveer 6%. Deze toegestane inkomsten worden vervolgens verdeeld over de verwachte hoeveelheid transportcapaciteit. De tarieven worden berekend door de toegestane inkomsten te delen door de voorspelde gecontracteerde capaciteit. Omdat er minder gas wordt geëxporteerd en het gasverbruik in Nederland niet toeneemt, verwacht GTS in 2023 fors minder transportcapaciteit te verkopen dan in 2022. De toegestane inkomsten worden dus over minder transportcapaciteit verdeeld. Daarom stijgen de tarieven gemiddeld met 19%.