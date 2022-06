Cliënt steekt zorgmedewerkers

De verdachte,die verbleef in de instelling, is vervolgens aangehouden door de politie en overgebracht naar het politiebureau. De twee slachtoffers zijn gewond, maar niet in levensgevaar, getransporteerd naar het ziekenhuis. De twee slachtoffers zijn medewerkers van de instelling. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.