FNV: Leden stemmen voor nieuwe NS-cao, verdere acties van de baan

FNV-leden die bij NS werken hebben in grote meerderheid voor de nieuwe NS-cao gestemd waar de bonden en het spoorbedrijf vorige maand een onderhandelingsresultaat over bereikten. Daarmee is de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024, definitief en zijn verder acties van de baan. Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: 'Wij zijn ontzettend trots. Niet alleen op het resultaat, maar vooral op onze actieleiders en alle stakende leden. Zonder hen was deze cao nooit tot stand gekomen.'