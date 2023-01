Iraniër (32) opgepakt in Duitsland op verdenking plannen aanslag

Inval

Speciale anti-terreureenheden, gekleed in beschermende pakken, vielen vlak voor middernacht een appartement in een flatgebouw in Castrop-Rauxel in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen binnen. Daar werden twee personen, waaronder de 32-jarige Iraniër, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Verdenking

De politie verdenkt de 32-jarige Iraniër ervan dat hij de giftige stoffen cyanide en ricine heeft aangeschaft om een islamitisch gemotiveerde aanslag te plegen. Het is op dit moment niet duidelijk of deze stoffen ook in het appartement zijn aangetroffen en hoever de voorbereidingen voor een aanslag waren gevorderd. Ook is nog onduidelijk of de verdachten al een locatie voor een aanslag op het oog hadden. Speciale diensten zijn bezig om het appartement te doorzoeken. De Duitse autoriteiten zouden door een 'bevriende geheime dienst' zijn getipt.