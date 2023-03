Nederlandse militairen zijn begonnen aan de jungletraining in Suriname

Bijna 300 Nederlandse militairen zijn sinds gisteren weer actief in de Surinaamse jungle. Het is voor het tweede jaar op rij dat Nederlandse eenheden zo’n 3 maanden lang de hitte en zware omstandigheden proberen te trotseren. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst in 12 jaar tijd.

De Surinaamse president Chan Santokhi wenste alle militairen tijdens de openingsceremonie veel succes. Hij omschreef de jungletraining als een lichtend voorbeeld van de bredere samenwerking die Nederland en Suriname zijn aangegaan.

Hij verwees daarmee naar de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet om de banden aan te halen. De jungletraining in Suriname is er een voorbeeld van. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal Nederlandse militairen meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 300, vorig jaar 120.

Het gaat om militairen van het Korps Mariniers en 11 Luchtmobiele Brigade. Zij werken samen met collega’s van het Surinaamse Nationaal Leger en mariniers uit het land. Ook Amerikaanse mariniers zijn van de partij, wat de training een extra internationaal tintje geeft.

Drones

De militairen leren te overleven en te opereren in een zware omgeving. De jungle van Suriname is niet alleen bloedheet, maar er schuilen ook gevaren. Denk aan levensgevaarlijke planten en dieren. Nieuw dit jaar is dat er drones zijn meegenomen. De militairen gaan testen of en hoe de onbemande vliegtuigen in dit soort omgevingen een bijdrage kunnen leveren.