VS generaal Milley: oorlog met China en Rusland niet op handen

De Verenigde Staten moeten de machtigste natie op aarde blijven als de vrede tussen de VS, China en Rusland wil voortduren, zei generaal Mark A. Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, die vandaag getuigde over het fiscale jaar 2024 van het ministerie van Defensie. begrotingsverzoek tijdens een hoorzitting van de House Armed Services Committee.

Voor het eerst hebben de Verenigde Staten te maken met twee grote nucleaire mogendheden, wiens vitale nationale veiligheidsbelangen concurreren met de VS. Zowel China als Rusland hebben de middelen om de Amerikaanse nationale veiligheid te bedreigen, zei hij. "Maar oorlog met beide is op dit moment niet op handen." Tegelijkertijd een oorlog voeren met Rusland en China zou erg moeilijk zijn, voegde hij eraan toe.

Een hoge staat van paraatheid en modernisering zal agressie afschrikken, en het budget voor het fiscale jaar 2024 van 842 miljard dollar zal ervoor zorgen dat de gezamenlijke strijdmacht het meest dodelijke en capabele leger ter wereld blijft, zei hij. "Er is niets duurder dan oorlog voeren. En voorbereiding op oorlog is ook erg duur, maar oorlog voeren is het duurst. Voorbereiding op oorlog zal die oorlog afschrikken", zei hij.

Milley schetste de wereldwijde veiligheidsinspanningen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten en partners. De veiligheidshulp aan Oekraïne moet worden voortgezet, omdat dit in het belang is van de nationale veiligheid, zei hij.

Iran, zei hij, heeft maatregelen genomen om zijn vermogen om een ​​nucleair wapen te produceren te verbeteren, zei hij. "Vanaf het moment van een Iraans besluit zou Iran in minder dan twee weken genoeg splijtbaar materiaal voor een kernwapen kunnen produceren. En het zou nog maar enkele maanden duren om een ​​echt kernwapen te produceren", aldus Milley.

"Het Amerikaanse leger heeft meerdere opties ontwikkeld voor ons nationale leiderschap om te overwegen of en wanneer Iran besluit een kernwapen te ontwikkelen", zei hij. De Verenigde Staten blijven vastbesloten, als beleidskwestie, dat Iran geen kernwapen zal hebben, zei de voorzitter.

Noord-Korea's voortdurende testen van ballistische raketten en de ontwikkeling van kernwapens vormen een bedreiging voor het thuisland van de VS en bondgenoten en partners, zei hij.

Spotlight: focus op Indo-Pacific

"We staan ​​schouder aan schouder met de Republiek Korea om de agressie van Noord-Korea te blijven afschrikken", zei hij. Naast Zuid-Korea zorgen bilaterale allianties met andere landen - zoals Japan, Australië, Thailand en de Filippijnen, samen met partnerlanden - voor meer veiligheid in de regio in het licht van agressief gedrag van China. Milley merkte op dat er bijna 250.000 troepen zijn ingezet in Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, die terrorisme bestrijden en samenwerken met bondgenoten en partners.

"De operationele paraatheidspercentages zijn nu hoger dan in vele jaren. Momenteel bevindt 60% van onze actieve strijdmacht zich in de hoogste staat van paraatheid en kan in minder dan 30 dagen worden ingezet om te vechten, veel meer dan het minimum van de een- derde standaard die we altijd hebben gehad. Tien procent van onze strijdmacht kan in minder dan 96 uur worden ingezet. Het Amerikaanse leger is klaar, 'zei hij.

Minister van Defensie Lloyd J. Austin III getuigde ook en benadrukte het belang van het tijdig doorgeven van deze "strategiegestuurde begroting". Naast paraatheid en modernisering zal het gevraagde budget zorgen voor militairen en hun gezinnen, zei hij. "De meest effectieve manier waarop deze commissie de afdeling en onze uitstekende troepen kan ondersteunen, is met een tijdige toewijzing voor het hele jaar", zei Austin.