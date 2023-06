Man vast in onderzoek naar grootschalig ondergronds bankieren

Op verzoek van de Nederlandse justitie is in Griekenland een Albanese Griek aangehouden die wordt verdacht van het in georganiseerd verband op grote schaal witwassen van criminele gelden. De verdachte van 51 jaar oud werd op woensdag 31 mei jongstleden in Athene aangehouden en ingesloten. Ook werd een woning in Athene door de politie doorzocht. Daarnaast werd beslag gelegd op 14 appartementen, het saldo van een aantal bankrekeningen, de inhoud van een bankkluis en een motorfiets.