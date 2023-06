VS: nieuw veiligheidshulppakket voor Oekraïne

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft afgelopen week een aanvullend beveiligingspakket voor Oekraïne aangekondigd dat belangrijke capaciteiten bevat om Russische luchtaanvallen op kritieke infrastructuur in het hele land te bestrijden.

Het nieuwste pakket, ter waarde van maximaal $ 300 miljoen, markeert de 39e opname van DOD-apparatuur voor Oekraïne sinds augustus 2021.

De nieuw aangekondigde hulp volgt op de recente aanvallen van Rusland met drones gericht op de civiele infrastructuur van Oekraïne, ver van de frontlinies.

"Rusland is doorgegaan met het voeren van een meedogenloze, volledig niet-uitgelokte oorlog tegen Oekraïne, het lanceren van nog meer luchtaanvallen en het bombarderen van Oekraïense steden in het hele land", zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John F. Kirby, tijdens een briefing in het Witte Huis.

De recente aanval van Rusland omvatte alleen al in mei 17 afzonderlijke luchtaanvallen op Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Die aanvallen hebben burgers schade berokkend en kritieke civiele infrastructuur getroffen, zei Kirby.

"Als reactie daarop zullen de Verenigde Staten hen blijven helpen dingen te geven die ze nodig hebben om zichzelf beter te verdedigen", zei hij.

Inbegrepen in het pakket zijn extra munitie voor Patriot luchtverdedigingssystemen, Avenger luchtverdedigingssystemen, Stinger luchtafweersystemen en AIM-7 raketten voor luchtverdediging.

Het pakket bevat ook meer artillerie- en antipantsermogelijkheden, naast precisieluchtmunitie en andere items.

De regering-Biden heeft sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 meer dan 37,6 miljard dollar aan veiligheidshulp aan Oekraïne toegezegd.

Kirby zei dat de VS en zijn bondgenoten vastbesloten blijven Oekraïne in de toekomst te steunen.

Minister van Defensie Lloyd J. Austin III onderstreepte de dringende noodzaak om Oekraïne te helpen zijn luchtruim te verdedigen tijdens de vergadering van de Oekraïense Defensie Contactgroep vorige week.

"Een van de meest urgente vereisten van Oekraïne is luchtverdediging op de grond", zei Austin. "En deze contactgroep zal hard blijven werken om Oekraïne te helpen het luchtruim te verdedigen. De afgelopen weken heeft Rusland zijn smerige bombardementen op Oekraïense steden en infrastructuur geïntensiveerd. En de wreedheid van het Kremlin onderstreept alleen maar de behoefte van Oekraïne aan een sterkere, gelaagde luchtverdediging op de grond. architectuur."

Sinds de Russische invasie in februari 2022 hebben de VS 12 vergaderingen geleid van de Ukraine Defence Contact Group, een alliantie van meer dan 50 landen die zich inzetten voor de verdediging van Oekraïne.

Austin onderstreepte de aanhoudende steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne aan het einde van de laatste top en zei dat de contactgroep zich ertoe heeft verbonden nog meer te doen om de strijd voor vrijheid van Oekraïne te ondersteunen.