Amerikaanse en Duitse defensiefunctionarissen beloven voortdurende steun aan Oekraïne

De twee leiders ontmoetten elkaar in het Pentagon tijdens Pistorius' eerste officiële bezoek aan Washington als minister van Defensie.

Austin merkte op dat de bijeenkomst in het Pentagon het eerste officiële bezoek van zijn tegenhanger aan de VS was, waarbij hij opmerkte dat hij en Pistorius elkaar de laatste tijd veel hebben gezien – onder meer tijdens recente bijeenkomsten van de NAVO-ministers van Defensie en de Oekraïne Defence Contact Group.

"En dat is vooral belangrijk in deze gevaarlijke tijd voor de Europese en mondiale veiligheid", zei Austin. "Rusland heeft een wrede en niet-uitgelokte invasie gelanceerd van zijn vreedzame buurland, Oekraïne. Maar Duitsland heeft zich ertoe verbonden de soevereiniteit van Oekraïne en zijn recht om in vrijheid te leven te steunen."

De VS hebben beloofd Oekraïne zo lang als nodig bij te staan ​​om zich tegen Rusland te verdedigen.

Daartoe heeft de regering-Biden meer dan 40,5 miljard dollar aan veiligheidshulp aan Oekraïne toegezegd sinds de invasie van Rusland in februari 2022 begon. De VS leidt ook een alliantie van meer dan 50 landen die zich via de contactgroep achter Oekraïne scharen.

Austin prees Duitsland voor zijn bijdragen aan de strijdkrachten van Oekraïne.

"Terwijl Rusland deze keuzeoorlog blijft leiden, waardeer ik alles wat Duitsland heeft gedaan om de capaciteit van Oekraïne te versterken", zei Austin. "Uw veiligheidshulp en trainingsbijdragen voor de verdedigers van Oekraïne zijn van onschatbare waarde geweest, en we moeten hard blijven aandringen om Oekraïne te helpen slagen."

Austin zei dat Oekraïne zich op een "sleutelmoment" bevindt in zijn strijd voor soevereiniteit, en hij verwelkomde de discussie met Pistorius over hoe de VS en Duitsland de dringende uitdagingen die voor ons liggen het hoofd kunnen bieden.

In mei kondigde Duitsland 2,7 miljard euro aan militaire hulp aan Oekraïne aan, waaronder tientallen Leopard-tanks, luchtverdedigingssystemen en pantserwagens. Pistorius zei dat Duitsland, een land dat ooit op de meest oostelijke flank van de NAVO lag, een "speciale verantwoordelijkheid" heeft om de alliantie te blijven verdedigen.

Buiten Oekraïne zei Austin dat hij ernaar uitkijkt om "andere belangrijke kwesties in onze bilaterale defensierelatie en manieren waarop we nog meer samen kunnen doen" te bespreken.