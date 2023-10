Update: geen stoffelijke resten Germa van den Boom aangetroffen bij zoekactie

De politie is vanmorgen, dinsdag 10 oktober 2023, in de tuin van een woning in Nieuwendijk een zoekactie gestart naar de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom. De aanleiding hiervoor is een tip die binnenkwam bij de Peter R. de Vries Foundation en die daarna door de politie verder onderzocht is.

Oproep Peter R. de Vries Foundation

De Peter R. de Vries Foundation deed in oktober 2022 een oproep voor tips die kunnen leiden tot het vinden van Germa van den Boom. Er werd een beloning uitgeloofd van 250.000 euro. Germa raakte in 1984 vermist vanuit haar ouderlijk huis in NIeuwendijk. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Gezien de sporen die destijds zijn aangetroffen, gaat de politie ervanuit dat zij door een misdrijf verdwenen is.

Tipgever

De zoekactie die nu plaatsvindt heeft tot doel om te achterhalen of Germa in deze tuin teruggevonden kan worden. Destijds was er een familielid van Germa hier woonachtig. De huidige bewoners waren destijds nog niet woonachtig op betreffend adres. Er is dan ook geen enkele aanleiding om te denken dat zij betrokkenheid hebben bij de vermissing van Germa. De tipgever wiens tip aanleiding is tot deze zoekactie is door de politie geïnformeerd. De zoekactie zal nog enige tijd duren. Wanneer er meer duidelijkheid is, zal dit, waar mogelijk, gedeeld worden.

Update 16.30 uur: Geen relevante vondsten tijdens zoekactie in Nieuwendijk

Vandaag werd in de tuin van een woning in Nieuwendijk een zoekactie ingesteld door de politie. 'Dit onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en afgerond maar heeft echter niet tot vondsten geleid die van betekenis kunnen zijn in de zoektocht naar Germa. Hiermee is deze zoekactie dan ook ten einde gekomen', zo laat de politie dinsdagmiddag weten.