Kijk hier live mee naar de route van Kerstman en zijn rendieren

Als je nieuwsgierig bent of de Kerstman al onderweg is naar jou huis om cadeautjes te bezorgen dan kun je dat op je telefoon of computer live volgen.

NORAD

Dankzij het North American Aerospace Defense Command (NORAD) is het mogelijk om de Kerstman in zijn arrenslee, getrokken door de rendieren, live te volgen. NORAD volgt elk jaar traditiegetrouw Santa Claus, zoals de Kerstman in Amerika genoemd wordt.

Satellieten

Met de satellieten van NORAD is precies te zien waar de arrenslee met de cadeautjes zich bevindt. De route is elk jaar weer anders maar begint natuurlijk altijd op de thuisbasis van de Kerstman de Noordpool. Zodra de arrenslee is opgestegen wordt het signaal door NORAD meteen opgepikt en kun je meekijken waar hij naartoe vliegt.

Rode neus van Rudolf

Volgens de militairen van NORAD is het heel eenvoudig want de rode neus van rendier Rudolf, die altijd voorop vliegt, geeft een infrarood signaal af dat door NORAD feilloos wordt opgepikt. Voor de kinderen in Nederland is natuurlijk de vraag wanneer komt de Kerstman bij mij langs? 'Daar kunnen we helaas niets over zeggen', zo luidt het officiële antwoord van NORAD. 'Dat komt omdat de Kerstman de leiding heeft en zelf bepaalt welke route hij neemt en dat blijft dus altijd geheim'.

Kijk online mee

Klik op de link om te zien waar de Kerstman op dit moment vliegt.