Militair overleden tijdens snorkelen bij Curaçao

Curaçao Een Nederlandse militair van de Koninklijke Landmacht is gisteren op Curaçao overleden. De militair was gaan snorkelen bij Playa Porto Marie en is enige tijd later levenloos aangetroffen.

Na een melding van vermissing is er door de Kustwacht Caribisch gebied een zoektocht opgezet. Hiervoor zijn onder meer een kustwachthelikopter, een DASH maritiem patrouillevliegtuig een Metal Shark-vaartuig en marineduikers ingezet. Enkele uren later is het lichaam gevonden. De militair was gestationeerd bij de compagnie in de West. Er wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. De familie is geïnformeerd.