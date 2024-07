Celstraf geëist voor verduistering gemeentegelden

Onderzoek

Het financieel onderzoek gaat in het najaar van 2020 van start als de gemeente Den Haag aangifte doet bij de politie. Uit intern onderzoek blijkt dat er geld is weggenomen uit een geldzuil in een van de stadskantoren. De geldzuil was bedoeld voor burgers die een bestelling hadden gedaan bij de gemeente, zoals een rijbewijs of een paspoort en alleen contant konden betalen. De gemeente schakelt direct de politie in, waarop een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. Het opsporingsonderzoek richt zich al snel op een medewerker van het stadskantoor en diens partner. Op 30 december 2020 wordt de Haagse vrouw aangehouden. Een week later, op 6 januari, wordt ook haar vriend aangehouden.

Doorzoeking

De politie treft tijdens de aanhouding en doorzoekingen in de woning en opslagbox diverse exclusieve voertuigen en dure merkkleding aan. Naar schatting vertegenwoordigde deze goederen een waarde van enkele honderdduizenden euro’s.

“Het financiële onderzoek geeft een inkijk in wat in een tapgesprek ook wel wordt beschreven als “een voetballeven”: exorbitante contante geldstromen, luxegoederen en voertuigen worden zichtbaar”, aldus de officier van justitie vandaag in zijn requisitoir.

Eis

Naast een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar eist de officier tegen de vrouw ook een beroepsverbod. Wat inhoudt dat de vrouw gedurende een periode van drie jaar niet meer als ambtenaar werkzaam kan zijn. “In een beperkt tijdsbestek is voor tonnen geld weggesluisd door verdachte. Zij heeft als ambtenaar het vertrouwen geschaad dat in het maatschappelijk verkeer aan een dergelijke functie verbonden is.” Haar vriend, een 36-jarige Hagenaar, hoort twaalf maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij zou ruim drie ton hebben witgewassen en wordt ook verdacht van bijstandsfraude.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.