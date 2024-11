KMar-rechercheurs onderzoeken mogelijke oorlogsmisdrijven in Oekraïne

Vijfde onderzoek in een reeks

Het is niet de eerste keer dat dit wordt gedaan. In mei 2022 is er gestart met deze onderzoeken, allen op verzoek van Oekraïne, en het onderzoek dat vandaag start is het vijfde in een reeks. 'De forensisch experts zijn vandaag begonnen. Ze voeren hun werk uit onder de vlag van het Internationaal Strafhof', aldus het ministerie.

Veiligstellen van gegevens

De werkzaamheden bestaan uit het veiligstellen van gegevens uit inbeslaggenomen digitale middelen die zijn aangetroffen op crime scenes. De forensisch experts blijven ongeveer 4 weken aan de slag in Oekraïne. Ze leveren een bijdrage aan de strafrechtelijke vervolging van daders van oorlogsmisdrijven. Deze daders mogen volgens het kabinet niet onbestraft blijven.