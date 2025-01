Bauer draagt na 3,5 jaar stokje over als hoogste NAVO-militair

Luitenant-admiraal Rob Bauer heeft vrijdag afscheid genomen bij de NAVO. 'Hij was de afgelopen 3,5 jaar voorzitter van de Militair Comité van het bondgenootschap. De marineman was in die rol de belangrijkste militaire adviseur van de secretaris-generaal. Ook leidde hij alle vergaderingen op militair niveau. Bauer droeg zijn functie vrijdag 17 januari over aan zijn Italiaanse ranggenoot Giuseppe Cavo Dragone', zo meldt het ministerie van Defensie.

Nederlandse bevolking wakker schudden

Als hoogste militair van de NAVO maakte Bauer onder meer de Russische inval in Oekraïne mee. Vanaf dag 1 riep hij NAVO-bondgenoten op om het land te steunen tegen die invasie. Afgelopen week herhaalde hij die boodschap tijdens zijn laatste vergadering. Ook schudde Bauer onder meer de Nederlandse bevolking wakker. Zo riep hij op om noodpakketten in huis te halen voor het geval dat.

'Sterk'

De Amerikaanse generaal Chris Cavoli (Supreme Allied Commander Europe – Saceur) dankte Bauer vrijdag voor zijn inzet in de afgelopen 3,5 jaar. “Hij heeft zich een geweldig leider en vriend getoond. Rob heeft grote veranderingen binnen de NAVO overzien. Mede dankzij hem is het bondgenootschap in 40 jaar tijd nog nooit zo sterk geweest.”

Militaire loopbaan

Bauer begon zijn militaire loopbaan in 1981 bij de Koninklijke Marine. Tijdens zijn carrière bekleedde hij veel functies. Zo was hij tussen 2005 en 2007 commandant van Zr.Ms. De Ruyter. Verder gaf hij leiding aan nationale inzet en operaties. Hij was tot 2015 verantwoordelijk voor de strategische plannen van de krijgsmacht. Van 2017 tot 2021 was hij Commandant der Strijdkrachten en daarmee verantwoordelijk voor de Nederlandse krijgsmacht. Hij leidde belangrijke moderniseringen en operationele inzet.

Mark Rutte

De militair stapte vervolgens over naar de NAVO. Voormalig premier Mark Rutte volgde Bauer afgelopen jaar naar het bondgenootschap. Hij is momenteel secretaris-generaal. Zo vervulde Nederland enige tijd 2 van de belangrijkste functies binnen de NAVO.