De wereld kijkt toe bij historische ontmoeting Trump en Poetin in Alaska

Vrijdagavond om 21.09 uur Nederlandse tijd hebben de twee wereldleiders president Trump en president Poetin elkaar zes jaar na hun laatste ontmoeting in 2019 de hand geschud op de Amerikaanse militaire luchthaven Joint-Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska.

Rode loper

Het vliegtuig met Poetin kwam rond 20.30 uur Nederlandse tijd als eerste aan. Niet lang daarna landde ook de Airforce One op de militaire basis. Ongeveer 10 minuten na 21.00 uur stapte Trump als eerste uit de Air Force One. Enkele seconden daarna kwam ook Poetin uit het Russische vliegtuig en liep de trap af om vervolgens via een rode loper naar Trump toe te lopen om hem de hand te schudden.

Oorlog Oekraïne

Inzet van deze historische ontmoeting is een poging van Trump om Poetin ertoe te bewegen om de oorlog in Oekraïne te stoppen.