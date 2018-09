The Datacenter Group grootste Nederlandse datacenterspeler door overname uit investeringsfonds Rabobank

The Datacenter Group (TDCG) neemt per heden de twee datacenters over van het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund. Dankzij deze overname is TDCG de grootste 100% Nederlandse datacenterspeler geworden en beantwoordt zo aan de groeiende behoefte om veilig data op te slaan op Nederlandse bodem. De acquisitie is zelfstandig gefinancierd.

Grootste Nederlandse speler

Met deze overname bezit TDCG ruim 20.000 m2 aan serverruimte en een datacentercapaciteit van 30 MegaWatt in Amsterdam, Delft, Utrecht en Rotterdam. “Het is bijzonder dat wij tussen alle buitenlandse reuzen zo groot zijn geworden en dat we de groei nog altijd met eigen geld weten te financieren,” zegt oprichter en CEO van TDCG, Siemon van den Berg. Het doel is om binnen enkele jaren te groeien naar een landelijk dekkend netwerk van datacenters in alle regio’s van Nederland. Van den Berg is behalve oprichter en CEO van TDCG ook één van de twee aandeelhouders. De andere aandelen in het bedrijf zijn in handen van Ali Niknam, oprichter en CEO van internetbank bunq.

Veilig data opslaan op Nederlandse bodem

Sinds de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving, heerst er een groeiende behoefte onder bedrijven die privacygevoelige gegevens verwerken om hun data onder Nederlandse wetgeving op te kunnen slaan. Van den Berg zegt hierover: “Voor veel van onze klanten, zoals bijvoorbeeld Erasmus MC, Gemeente Delft en pensioenverzekeraar Brand New Day, is het belangrijk dat hun data fysiek dichtbij staat. Door deze overname kunnen wij klanten in de Randstad van dienst zijn met een datacenter in hun eigen achtertuin.”

Fundament van de cloud

TDCG is één van de ‘fundamenten’ van de cloud omdat grote cloudproviders gebruikmaken van haar datacenters en connectiviteit. Ook levert het bedrijf diensten rechtstreeks aan organisaties die een combinatie willen maken tussen eigen apparatuur en publieke of private cloudoplossingen, zoals ziekenhuizen, scholen, gemeenten, ministeries en bedrijven. Van den Berg: “Wij geven onafhankelijk en neutraal advies over de best passende route naar de cloud. Onze klanten gebruiken ons om die reden graag als sparringpartner.”

Foto: Siemon van den Berg, oprichter en CEO van The Datacenter Group