Google #Artselfie: ben jij een Mona Lisa, een Van Gogh of een Meisje met de parel?

Heb jij je ooit afgevraagd hoe je er zou uitzien wanneer je een kunstwerk zou zijn? Dankzij de Google ‘Art Selfie’ wordt die vraag vanaf vandaag wereldwijd beantwoord. In de VS kon je met de Google Arts & Culture-app al langer je eigen #artselfie maken, maar vanaf vandaag is die functie wereldwijd beschikbaar - ook in Nederland.

Om de grootste kunstwerken in de geschiedenis toegankelijk te maken voor iedereen, introduceerde Google het Google Arts & Culture platform. Wie de app gebruikt om een selfie te nemen, wordt meteen gekoppeld aan zijn of haar evenbeeld in één van de tienduizenden kunstwerken die Google samen met de meer dan 650 partners uit de kunstwereld digitaal beschikbaar maakt. Zo kom je te weten of je figureert in de ‘Mona Lisa’, of je trekjes deelt met het ‘Meisje met de parel’, of misschien was je wel getuige van ‘De schepping van Adam’?

Technologie en kunst voor iedereen

Art Selfie werkt door middel van technologie gebaseerd op visuele machine learning. Wanneer je een selfie neemt, wordt deze vergeleken met gezichten in kunstwerken die ter beschikking worden gesteld door partnermusea. Na de analyse krijg je procentueel te zien hoeveel de vergelijking opgaat met iedere uitkomst. Op deze manier wordt jouw selfie een toegangspoort naar een kunstwerk of kunstenaar die je misschien nog niet kende. Bovendien leer je meteen alles over het het werk waarin jij de hoofdrol speelt en je kunt het resultaat delen via sociale kanalen!

“Met de #artselfie heeft iedereen een leuke en persoonlijke manier om kennis te maken met kunstgeschiedenis,” zegt Rachid Finge, Communications Manager bij Google Nederland. “Kunst geeft je een inkijk in het leven en de cultuur van een maatschappij op een bepaald moment in de tijd. Miljoenen mensen hebben al ervaren hoe bijzonder het is om je evenbeeld in kunst te vinden. We zijn heel blij dat dat nu ook in Nederland kan.”

78 miljoen selfies

De teller staat vandaag al op ruim 78 miljoen gemaakte Art Selfies. Dankzij de samenwerking met meer dan 650 kunstinstellingen worden regelmatig nieuwe kunstwerken beschikbaar die gebruikers kunnen ontdekken. Je kunt je Art Selfie vanaf vandaag maken in de Google Arts & Culture-app, die beschikbaar is voor zowel Android als iOS.