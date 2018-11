Last van Geoblocking als je voor je werk reist – is een VPN verbinding de oplossing?

Er zijn voldoende mensen die elke week/maand weer voor hun werk moeten reizen. Denk bijvoorbeeld aan journalisten, managers, diplomaten, consultants, vertegenwoordigers en fotografen. Tijdens het reizen in het buitenland kan je last krijgen van geoblocking.

VPN verbinding

Reizen naar andere landen betekent namelijk dat je qua content op sites zoals Netflix gebonden bent aan het land waar je op dat moment verblijft. Heel vervelend, zeker wanneer je graag je favoriete serie wilt bingen. De avonden alleen in je hotelkamer kunnen nogal saai zijn. Wil je voorkomen dat je het behang van de muren af staart en je je rot verveelt, dan zal je iets aan geoblocking willen doen. Door een VPN verbinding te gebruiken, kan je dit makkelijk omzeilen. Lees zeker verder als je wilt weten wat een VPN verbinding kan betekenen bij het omzeilen van geoblocking.

Wat is geoblocking?

Met geoblocking zorgen content providers ervoor dat bepaalde content niet beschikbaar is, afhankelijk van jouw geografische locatie. Met andere woorden, deze providers willen content niet aanbieden aan gebruikers op bepaalde locaties. Dit kan zowel voor online diensten als websites. Je merkt al snel dat bepaalde services in het buitenland niet beschikbaar zijn vanwege geoblocking, zoals Netflix.

Hoewel dit natuurlijk buitengewoon vervelend is voor reizigers is het vaak wel zo dat er redenen achter zitten. De belangrijkste redenen zijn vaak licentieovereenkomsten. Maar toch blijft het blokkeren van content of diensten behoorlijk vervelend. Zeker als je ineens geen toegang hebt tot diensten of content waar je al voor betaald hebt of gewoon een abonnement voor hebt. Als je regelmatig op reis gaat dan is het goed om te weten goed om te weten dat je een geoblocking omzeilen kan met behulp van een VPN verbinding. Ook tijdens het reizen is het internet onmisbaar.

Toegang tot websites en sociale netwerken

Vanwege online censuur blokkeren bepaalde landen de meest gebruikte websites en social media apps. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Google, YouTube en meer. China is hier een van de beste voorbeelden van met betrekking tot geoblocking.

De kans is groot dat je deze apps en websites thuis gewoon gebruikt, en zeker als je vaak onderweg bent zijn deze apps buitengewoon handig om met mensen thuis in contact te blijven. Soms zijn deze websites zelfs onmisbaar voor jouw werk. Feitelijk maakt geoblocking op dat moment jouw werk onmogelijk.

Met een goede VPN verbinding kun je gemakkelijk contact maken met een internationale server naar keuze en voor je het weet heb je dan ook in deze landen weer toegang tot deze websites zoals je normaal zou doen. Daarnaast zorgt een goede VPN verbinding er ook nog eens voor dat je volledig anoniem blijft terwijl je online bent. Dat betekent dat de lokale overheid niet over jouw schouder staat mee te kijken als het om jouw internetgebruik gaat.

Jouw favoriete series, films, en muziek, waar je ook bent

Hoewel de Europese Unie geoblocking al voor een groot deel heeft verbannen (je kunt namelijk tegenwoordig jouw content overal in Europa gewoon zien of luisteren) is dat over de hele wereld niet het geval. Daarom is het niet altijd mogelijk om van jouw favoriete series, films en muziek te genieten wanneer jij dat wil.

Vaak krijg je de foutmelding “Not currently available in your country.” Met behulp van een VPN verbinding kan je heel simpel gewoon toegang krijgen tot jouw favoriete dienst waar je voor betaald. Op deze manier kan je de geoblocking omzeilen en toch je favoriete films bekijken.

Een vrij en open internet

Het is helaas een realiteit dat er bepaalde beperkingen zijn wanneer we het hebben over het gebruik maken van online diensten . Maar voor mensen die vaak in het buitenland werken enprimair online werken is het cruciaal dat ze toegang hebben tot een vrij en open internet. Met de een VPN verbinding kun je ervoor zorgen dat jij altijd en overal toegang hebt om goed te kunnen werken.