Computersysteem Universiteit Maastricht getroffen door cyberaanval

Forensisch onderzoek

'IT-medewerkers van de UM, aangevuld met externe specialisten op dit terrein, zijn sinds de ontdekking van de aanval zeer hard aan het werk. In deze fase gaat het om forensisch onderzoek en herstelwerkzaamheden', aldus de universiteit. Dat richt zich met name op oplossingen die ervoor moeten zorgen dat de universiteit in de toekomst nog beter bestand is tegen dergelijke aanvallen.

Overlast voor studenten

Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten betreuren in hoge mate de overlast die is ontstaan voor studenten en medewerkers. Op korte termijn willen zij samen bekijken of studenten of medewerkers die door deze situatie in problemen komen, op enige wijze tegemoet kunnen worden gekomen.

Aangifte

De UM heeft, zoals elke organisatie hieraan gehouden is, aangifte gedaan van de aanval bij de politie. Om zo veilig mogelijk te kunnen werken, heeft de UM momenteel zelf alle systemen offline gehaald. Alles is erop gericht om studenten en medewerkers zo spoedig mogelijk weer toegang te geven tot de systemen, al dan niet gefaseerd. Gezien de grootte en omvang van de aanval, is nu nog niet aan te geven wanneer dat het geval zal zijn. Om diezelfde reden is ook nog niet exact aan te geven welke systemen getroffen zijn en welke niet. Dit vergt nog nader specialistisch onderzoek.