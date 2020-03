Nederlandse Cybersecurity bedrijven slaan handen ineen voor beschermen zorginstellingen

Ziekenhuizen of andere zorginstellingen waarvan de acute zorg in het geding komt kunnen op de website een verzoek om hulp plaatsen. De coalitie van cybersecurity bedrijven verdeelt vervolgens onderling het werk en komt met een aanpak op maat om de doorgang van zorg te garanderen. De focus hierbij ligt erop dat het de zorginstellingen geen tijd kost en zij door kunnen gaan met het bieden van goede zorg.

Initiatiefnemers Eye Control en Cyberveilig Nederland

Wij Helpen Ziekenhuizen is een initiatief van Cybersecurity organisatie Eye Control en Brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. Eye Control helpt organisaties met concrete cybersecurity oplossingen zoals veilig thuiswerken en all-in cybersecurity pakketten. De medewerkers van Eye Control hebben jarenlange ervaring met de digitale veiligheid van Nederland door eerder werk verricht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. “Wij vinden het ongelofelijk om te zien dat cybercriminelen gebruikmaken van het coronavirus” zegt Job Kuijpers, CEO en oprichter van Eye Control. “Daar wilde we graag iets aan doen en daarom hebben we het initiatief tot deze unieke coalitie genomen”.

Cyberveilig Nederland, de belangenvereniging van de Nederlandse cybersecurity sector, werkt samen met Eye Control om het initiatief breed impact te geven. "Het is belangrijk dat we in deze tijden als cybersecuritysector onze krachten bundelen en de zorgsector helpen de continuïteit van de zorg te waarborgen. Door bij veiligheidsincidenten snel in te grijpen dragen wij ons steentje bij aan het helpen managen van de coronacrisis.” aldus directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm.

Steun van cybersecurity organisaties

Inmiddels hebben zo’n 20 cybersecurity organisatie zich aangesloten bij de coalitie, waaronder gerenommeerde organisaties zoals Deloitte, Z-Cert – het Computer Emergence Response Team voor de Zorg – en KPN Security. Tezamen stellen de coalitiepartners van het initiatief Wij Helpen Ziekenhuizen een groot aantal specialisten en duizenden experturen gratis beschikbaar om de hele IT omgeving van een zorginstelling in korte tijd te herstellen, mocht er zich een incident voordoen.

Cyberaanvallen verdubbeld

Cybercriminelen misbruiken de uitbraak van het coronavirus om apparaten van zorginstellingen te infecteren met kwaadaardige software of zetten de IT-systemen op slot en eisen losgeld. Volgens persbureau Reuters heeft de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, meer dan een verdubbeling in cyberaanvallen waargenomen. Ook braken cybercriminelen van de hackersgroep Maze in bij Hammersmith Medicines Research, een Brits bedrijf dat vaccins tegen het coronavirus test. De cybercriminelen stalen data en eiste vervolgens losgeld.