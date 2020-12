Waarom een goede website belangrijk is in 2020

Het gros van de Nederlandse bedrijven beschikt tegenwoordig over een eigen website. Met een eigen website bereik je een veel grotere groep potentiële klanten. Niet alleen uit je directe omgeving, maar ook uit andere delen van Nederland. Je kunt er zelfs voor kiezen om over de grens te kijken!

Online sitebuilder

Een goede website maak je bijvoorbeeld door gebruik te maken van een online sitebuilder. Het voordeel hiervan is dat je geen technische kennis nodig hebt om een website te ontwikkelen. Een alternatief is het gebruik van een CMS, een content management systeem.

Online vindbaarheid van je bedrijf vergroten

De voornaamste reden om voor de ontwikkeling van een website te kiezen als bedrijf, is het verbeteren van je online vindbaarheid. Je kunt ervoor kiezen om slechts informatie te delen op je website, maar je kunt hier ook een webwinkel van maken. Consumenten doen hun aankopen steeds vaker online, waardoor je met een eigen website meegaat met de tijd.

Niet alleen doen consumenten hun aankopen online. Ook gebruiken ze het internet om producten en diensten van verschillende aanbieders met elkaar te kunnen vergelijken. Zo vinden ze de partij met de scherpste prijs, de beste service, enzovoorts.

Zelf een website ontwikkelen of dit laten doen

Reeds las je dat het gebruik van een zogenaamde sitebuilder kan helpen bij de ontwikkeling van een bedrijfswebsite. Een alternatief is het gebruik van een bestaand content management systeem, waarvan Wordpress voor veel mensen het bekendste voorbeeld is. Je kunt Wordpress combineren met een bestaande template, of zelf een lay-out op maat laten ontwikkelen. Het is afhankelijk van je budget en wensen, wat de beste optie is. Zorg er bovenal voor, dat je de website bij een betrouwbare aanbieder van webhosting plaatst. Je wilt voorkomen dat de website een groot deel van de tijd offline is.

Je website is een online visitekaartje

Beschouw je website als een online visitekaartje voor je bedrijf. Richt de website ook op deze manier in! Plaats kwalitatief goede teksten op je website, combineer ze met afbeeldingen en bijvoorbeeld een fraaie infographic, enzovoorts. Er zijn verschillende partijen die je kunnen helpen bij het inrichten van een website. Niet alleen de vormgeving is belangrijk. Ook de opbouw speelt een cruciale rol. Je wilt er bijvoorbeeld voor zorgen, dat bezoekers op de juiste plek worden aangezet tot het uitvoeren van een handeling. Dit kan de aankoop van een product zijn, maar ook het aanvragen van een offerte.