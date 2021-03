Succesvolle YouTubers vaak hoogopgeleid

Gamers vaak hoogopgeleid

Met name gamers blijken vaak een vervolgopleiding te hebben in het hoger onderwijs. Meer dan de helft van de YouTubers die gaming-video’s maakt heeft een HBO- of WO-diploma (53,6%). Zo volgde Joost Bouhof van het kanaal JoostSpeeltSpellen (558.000 abonnees) een HBO-opleiding en rondde Rick Broers van SerpentGameplay (115.000 abonnees) een WO-master af.

Veel YouTubers volgden relevante vervolgopleiding

Veel YouTubers volgden een vervolgopleiding die relevant is voor het opbouwen van een succesvol YouTube-kanaal. Zo is de meest gekozen richting audiovisueel/multimedia, gevolgd door opleidingen in marketing/communicatie.

Toch zijn er ook YouTubers die zich hadden voorbereid op een andere carrière. Zo volgden sommige YouTube-sterren een opleiding in bijvoorbeeld Luchtvaart, Onderwijs, Scheikunde, Werktuigbouwkunde, Biologie of Rechtsgeleerdheid.

Succesvolle YouTubers vooral twintigers

Bijna driekwart van de succesvolste Nederlandse YouTubers is geboren in de jaren ‘90. De gemiddelde YouTuber is momenteel 26 jaar en 7,1% is nog minderjarig.