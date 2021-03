Politie: honderden nieuwe IT-specialisten nodig in strijd tegen cybercriminaliteit

IT

'De samenleving digitaliseert in rap tempo. Burgers zijn steeds vaker online en cybercriminaliteit neemt alsmaar toe'. aldus de politie. Voor de doorontwikkeling van cyberbestrijding en de digitalisering van de politieorganisatie is het aantrekken van hoog opgeleid personeel met specifieke digitale kennis en vaardigheden noodzakelijk.

460 extra IT-ers

In totaal gaat het om 460 fulltime extra medewerkers die de komende vier jaar nodig zijn om gezamenlijk de digitale transformatie bij de politie te realiseren. De politie vraagt hiervoor aan het kabinet een extra investering van driehonderd miljoen euro.

'Geld alleen niet genoeg'

Maar alleen een flinke zak geld is niet genoeg. De politie moet zelf ook alles uit de kast halen om de alom gewilde IT’ers aan zich te binden. In Nederland is al jaren een enorm tekort aan hoogopgeleid IT-personeel. De concurrentie tussen bedrijven om deze knappe koppen aan te trekken is dan ook enorm. Riante salarissen en flinke bonussen zijn geen uitzonderingen in deze sector. De politie vraagt zich dan ook af wat zij daar tegenover kan zetten.

Hacken

Volgens Theo van der Plas, programmadirecteur digitalisering, springt de politie er op een aantal punten tussenuit. Ten eerste: het is betekenisvol werk. ‘Maatschappelijke betrokkenheid leeft in de volle breedte van de samenleving, en dus ook bij IT’ers’, legt Van der Plas uit. ‘Voor hen is geld niet de belangrijkste drijfveer bij het kiezen van een baan. Een groot aantal collega’s die vanuit de IT-branche bij ons is komen werken, doet dat vanuit de overtuiging dat ze iets bij willen dragen aan de maatschappij.’

Meer bevoegdheden

Daarbij kan en mag de IT’er op vakinhoudelijk gebied veel meer bij de politie dan bij een regulier bedrijf. Denk aan: hacken of in grote hoeveelheden data in beslag nemen, handelingen die bij een doorsnee ICT-bedrijf ondenkbaar zijn. Bekende recente voorbeelden zijn de hacks op de versleutelde berichtendiensten Sky ECC en Encrochat. Daardoor kon de politie maanden lang (live) meekijken met de communicatie tussen criminelen, wat een schat aan informatie opleverde. Van der Plas: ‘Die bevoegdheden die echt alleen voor de politie zijn weggelegd, maken het werk spannend en uitdagend.’

Gezamenlijk optrekken

Desondanks is het volgens de programmadirecteur digitalisering overduidelijk dat het de aankomende jaren steeds uitdagender wordt om voldoende IT-personeel binnen te halen. ‘Het is daarom van groot belang dat we als veiligheidssector - politie, Defensie en AIVD e.a. - elkaar zo min mogelijk beconcurreren en juist meer gezamenlijk optrekken’, zegt hij. ‘Zo zijn we nu aan het kijken of we een loopbaanpad kunnen ontwikkelen, waardoor IT-personeel eenvoudiger van het ene naar het andere overheidsonderdeel kan switchen. Daardoor heb je niet direct meer mensen, maar hou je ze wel langer binnen, met een schat aan ervaring.’

'Opera Volt'

Een ander voorbeeld is het event Operatie Volt, waarbij de politie in samenwerking met Defensie en technologieplatform Tweakers aanstaande zaterdag een inkijk geeft in cybersecurity en de bestrijding van cybercrime. Dat dit IT’ers aanspreekt blijkt wel uit de hoeveelheid aanmeldingen: binnen één dag waren ruim duizend tickets vergeven en de aantallen blijven nog steeds oplopen. Inmiddels hebben al ruim 3.500 geïnteresseerden zich aangemeld.

Beleving

Beleving is het toverwoord van Operatie Volt. Tijdens het online evenement krijgen deelnemers aan de hand van verschillende presentaties en workshops een kijkje achter de schermen bij digitale opsporingsonderzoeken en inzicht in vernieuwende technieken en tactieken waarmee de politie succesvol is tegen cybercriminelen.

'Mensen enthousiast maken'

‘Wil je deze specifieke groep aantrekken, zul je meer moeten doen dan alleen een vacature plaatsen’, stelt Van der Plas. ‘Je moet, zeker als politie zijnde, laten zien wat je doet. Door ze mee te nemen in zo’n onderzoek, het politiewerk echt laten beleven. Ik denk dat dat enorm helpt om mensen enthousiast te maken om voor de politie te komen werken', aldus Van der Plas.