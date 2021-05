Fraudehelpdesk waarschuwt voor gevaarlijk sms-bericht 'koeriersdiensten'

Uit naam van verschillende koeriersdiensten zoals onder ander UPS en DHL worden op dit moment door oplichters sms-berichten verstuurd. Deze sms-berichten worden verstuurd in verschillende varianten en talen.

Achter de link zit kwaadaardige software

'Er zou een pakket klaarliggen in het sorteercentrum. De status van de verzending kunt u volgen via een link. Maar let op: achter deze link zit kwaadaardige software', zo waarschuwen de Fraudehelpdesk en de politie woensdag.

Niet op link klikken!

'Na het klikken op de link krijgt u namelijk het verzoek om een track-and-trace-app te downloaden. Deze app bevat kwaadaardige software. Wanneer u de app installeert, kan de oplichter namens uw nummer in grote aantallen aan willekeurige mensen valse sms-berichten versturen met de kwaadaardige link. Ook kan de app vanuit uw toestel belkosten en andere kosten maken die u terugziet op de telefoonrekening', aldus De Fraudehelpdesk.

Advies

Open nooit linkjes van afzenders die u niet kent of vertrouwt. Meld de ontvangst bij de Fraudehelpdesk en verwijder ze vervolgens uit uw inbox. Toch geklikt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw provider en telefoonaanbieder om verdere schade te voorkomen.