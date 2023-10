Belastingdienst start met videobellen voor burgers

“Mensen die behoefte hebben aan persoonlijke hulp, bieden we nu ook de optie om vanuit hun eigen woonkamer of werkplek per video in te bellen”, stelt Bjorn Meijer. Hij is unitdirecteur bij de Belastingdienst. "Hiermee sluiten we beter aan bij de behoefte dat mensen zélf kunnen kiezen hoe zij het contact met de Belastingdienst willen hebben”, aldus Meijer.

Hetzelfde persoonlijke contact

Teamleider Dienstverlening Emmy Kruitbosch heeft videobellen in de voorbereiding diverse keren getest. “Je merkt dat mensen het prettig vinden om te videobellen met de Belastingdienst. Zij kijken vanuit hun eigen huis graag mee met alle handelingen, wanneer ik online mijn scherm deel. Zo help je mensen gemakkelijk met het invullen of controleren van hun jaarlijkse belastingaangifte of vraag je zorg- of huurtoeslag of een betalingsregeling voor hen aan. We helpen burgers op een moment dat het hen uitkomt. We bieden veelal dezelfde persoonlijke dienstverlening als in een belastingkantoor, waarbij mensen nu geen reistijd hebben.”

Waardevolle toevoeging

Ook Meijer ervaart het gemak. “Bij het klikken op de beveiligde link, na de afspraakbevestiging, wordt de verbinding automatisch gemaakt. Het downloaden van aparte programma’s is voor videobellen dus niet nodig. Laagdrempelig bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers, dat staat bij de Belastingdienst voorop. Videobellen is hiermee een waardevolle toevoeging op onze bestaande fysieke en online kanalen die we aanbieden in onze dienstverlening”, benadrukt Meijer.