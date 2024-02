Consumentenbond: 'Koop niet bij Refurbished.nl'

De Consumentenbond waarschuwt om niet meer te bestellen bij webwinkel Refurbished.nl. Aanleiding is de aanhoudende stroom klachten over het bedrijf. Ook gaf Refurbished.nl geen gehoor aan een ultimatum dat de Consumentenbond had gesteld.

Volgens de klagers levert de webwinkel bestellingen niet of niet op tijd. Ook betaalt het bedrijf te laat of zelfs helemaal niet terug als bestellingen geannuleerd worden. Bovendien is de klantenservice slecht bereikbaar.

Verkoop staken

Vanwege de aanhoudende stroom klachten, had de Consumentenbond van het bedrijf geëist dat het de verkoop van producten per direct zou staken totdat alle achterstanden in leveringen en terugbetalingen zouden zijn weggewerkt en de problemen met de bereikbaarheid van de klantenservice zijn opgelost.

Advocaat

Via een advocaat laat Refurbished.nl weten dat het voortaan op de website vermeldt: ‘vandaag besteld, morgen verzonden’. Ook zegt Refurbished.nl dat klanten contactgegevens van leveranciers krijgen als ze de klantenservice bellen. En volgens het bedrijf zou een positieve trend te zien zijn.

De Consumentenbond vindt de maatregelen volstrekt onvoldoende. Uit de klachten blijkt dat Refurbished.nl de belofte van snelle verzending niet waarmaakt. Daarnaast mag het bedrijf niet doorverwijzen naar leveranciers. Het is zélf verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de bestellingen en klachten. Tot slot ziet de Consumentenbond geen positieve ontwikkeling in het aantal klachten. De laatste weken neemt het aantal klachten over Refurbished.nl juist toe.

Aangesproken

In december 2023 had de Consumentenbond Refurbished.nl al aangesproken op het grote aantal klachten. Toen beloofde het bedrijf binnen enkele weken de achterstallige retourbetalingen weg te werken en zijn leveranciers te zullen aanspreken. Ook zou Refurbished.nl een externe klantenservice hebben ingeschakeld, waarmee de problemen met de bereikbaarheid zouden zijn opgelost.

België

Consumentenprogramma Radar besteedde ook meermaals aandacht aan de problemen met Refurbished.nl. En bij het Belgische Testaankoop stond Refurbished.be de afgelopen week op de derde plaats met het aantal klachten. Testaankoop raadt consumenten daarom eveneens af om nog bij de webwinkel te bestellen.