'Mensen moeten leren om waakzaam te zijn voor de gevaren van deepfakes'

Op social media zijn afbeeldingen van Taylor Swift verspreid die suggereren dat ze Donald Trump steunt. De afbeeldingen zijn door het campagneteam van Trump gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie zonder dat Swift hiervan wist. Bovendien heeft ze zich nog helemaal niet uitgesproken over welke presidentskandidaat ze steunt. Dit soort deepfakes, in de vorm van afbeeldingen of video’s, komen steeds vaker voor. Het is belangrijk dat mensen een gezond gevoel van scepticisme hebben en niet elke afbeelding of video die ze zien voor waarheid aannemen.

De kwaliteit van deepfakes neemt toe, waardoor ze voor mensen steeds moeilijker van echte afbeeldingen of video’s te onderscheiden zijn. Daarom is het belangrijk dat mensen altijd controleren of de informatiebron betrouwbaar is. Bij twijfel over de inhoud moeten ze verschillende, onafhankelijke informatiebronnen raadplegen. Zo kunnen mensen voordat ze iets voor waarheid aannemen, checken of de informatie echt klopt.

Deepfakes worden niet alleen ingezet om desinformatie te verspreiden, maar ook om mensen te manipuleren en op die manier geld of gegevens te stelen. Zo werd Ferrari recent bijna slachtoffer van een deepfake-aanval. Een cybercrimineel deed zich met behulp van geavanceerde kunstmatige intelligentie voor als de CEO van het bedrijf. Doordat een manager persoonlijke controlevragen stelde om zijn identiteit te bevestigen, viel de crimineel door de mand.

Mensen kunnen niet langer vertrouwen op de authenticiteit en originaliteit van alles wat ze online zien. Ze moeten een gezond niveau van scepticisme hebben en ervan uitgaan dat video’s makkelijk te vervalsen zijn of soms zelfs volledig met behulp van kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen door hun medewerkers voorlichting te geven over hoe cybercriminelen deepfakes toepassen. Zo blijven hun medewerkers zowel binnen als buiten werktijd waakzaam.