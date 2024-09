Trio cel in voor verkopen cryptocommunicatiedienst

De rechtbank veroordeelt een drie mannen voor deelneming aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommunicatiedienst aan andere criminele organisaties. Daarnaast maakte het trio zich schuldig aan het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De leider van de organisatie krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd. De twee andere mannen moeten 22 maanden en 18 maanden de cel in.

Deze strafzaak draait om een telecombedrijf dat tussen januari 2015 en november 2018 een applicatie en een cryptotelefoon verkocht waarmee mensen versleuteld met elkaar konden communiceren. De drie mannen hadden allemaal een rol binnen dat bedrijf. De centrale vraag is of zij met het verkopen van deze dienst strafbaar handelden.

Chatdienst gebruikt door criminelen

Bij het verkopen van deze producten stond anonimiteit centraal. Om die reden werden er geen gegevens van de klanten gevraagd en betaalden de klanten vrijwel alleen maar met contant geld. De mannen ontwikkelden hiermee een product die vervolgens op de markt werd gebracht dat aantrekkelijk was voor criminelen. De criminelen gebruikten de chatapplicatie en cryptotelefoon op grote schaal om te communiceren over strafbare feiten. Voor de rechtbank is duidelijk dat de mannen wisten dat het product dat zij verkochten op grote schaal door criminelen werden gebruikt. Daarnaast staat voor de rechtbank vast dat de mannen op verzoek een account wisten wanneer een gebruiker was opgepakt door de politie. Hiermee werd voorkomen dat de opsporingsinstanties belastende informatie uit de telefoon konden halen.

Valsheid in geschrift

Twee van de mannen maakten zich ook schuldig aan het medeplegen van valsheid in geschrift, omdat er verschillende valse facturen zijn opgemaakt en zijn opgenomen in de bedrijfsadministratie.

Geld afkomstig uit misdrijf

De mannen vormden met elkaar een criminele organisatie die het oogmerk had om de hiervoor genoemde strafbare feiten te plegen en stoffelijke steun te verlenen aan andere criminele organisaties. De omzet van ruim 1,2 miljoen euro die zij genereerden met de verkoop van de telefoons en de applicatie had hiermee een criminele herkomst. Dat betekent dat dit geld afkomstig is uit misdrijf, dat de mannen dit wisten en dat ze zich hierdoor ook schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van die omzet.

De 52-jarige man uit Huissen was oprichter en leider van de criminele organisatie. Deze man nam tenslotte ook zelf nog deel aan een andere criminele organisatie door aan deze organisatie de cryptoapplicatie te verkopen. De leden van deze criminele organisatie gebruikten de chatapplicatie om te communiceren over het plegen van verschillende drugsfeiten.

Langdurige gevangenisstraffen

De rechtbank legt aan alle mannen een langdurige gevangenisstraf op. De rechtbank houdt in het voordeel van de mannen rekening met het tijdsverloop. Aan de leider van de organisatie legt de rechtbank een gevangenisstraf op van 4,5 jaar. De andere mannen krijgen een gevangenisstraf van 22 maanden en van 18 maanden. De rechtbank houdt bij die laatste straf rekening met de houding van de man op zitting.